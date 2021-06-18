Ялтинских школьников развезут по домам на КамАЗах ЧФ

Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов в Ялте, которая оказалась подтопленной в результате сильного ливня.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

«Вывозить детей и доставлять по домам мы будем централизованно. В настоящий момент мы ждем подъезда техники и военных Черноморского флота. Отправили шесть КамАЗов сюда, чтобы развозить детей», – сказала она.

Павленко заверила, что ситуация со школами и детсадами находится под контролем.

«Дети находятся в безопасности, детей кормят, они в хороших условиях», – подчеркнула глава администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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