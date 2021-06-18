Ялтинских школьников развезут по домам на КамАЗах ЧФ

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.
«Вывозить детей и доставлять по домам мы будем централизованно. В настоящий момент мы ждем подъезда техники и военных Черноморского флота. Отправили шесть КамАЗов сюда, чтобы развозить детей», – сказала она.
Павленко заверила, что ситуация со школами и детсадами находится под контролем.
«Дети находятся в безопасности, детей кормят, они в хороших условиях», – подчеркнула глава администрации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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