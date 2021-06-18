Ялтинская подстанция «скорой» заблокирована из-за обрушения дороги

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Об этом сообщила заместитель директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
«Очень быстро нарастала ситуация, и основная дорога, которая идет от ялтинской станции «скорой помощи», подверглась обрушению. Альтернативный проезд невозможно пока восстановить, – рассказала она. – Выехать оттуда нельзя. Там находятся три рабочие бригады. Но у нас есть подразделения «скорой помощи» не только там, а в Алупке, в Гурзуфе, в Партените, в Алуште. Естественно, мы, понимая ситуацию, решили перебросить бригады. Пока ребята справляются».
Буглак уточнила, что пока маршрутизация пациентов в регионе осуществляется в штатном режиме. «Помощь оказывается в полном объеме, диспетчеры консультируют пациентов, служба 103 принимает вызовы», – уточнила она.
Также директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко сообщил сегодня журналистам, что пока не поступало сообщений о случаях тяжелого травматизма или летальных исходах в регионе бедствия.
Сильные ливни идут в Ялте с минувшей ночи. Грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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