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Коронавирус в Крыму

Ялта введет собственные антиковидные ограничения

07:07 пятница, 18 июня 2021
Ялта
Ялта введет собственные антиковидные ограничения

фото © pixabay.com

В Ялте, которая на сегодняшний день является лидером по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, будут введены дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«За последние три недели в Ялте, увы, отмечается ежедневное увеличение числа заболевших. Вышли на самые высокие темпы прироста, начиная с 28 февраля 2021 года. В связи с этим вынуждены пойти на более жесткие ограничения. Кроме того, что соблюдаем принятые для всего Крыма ограничения (они тоже могут быть ужесточены), вводим свои», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Более подробно о принимаемых мерах глава администрации пообещала рассказать после опубликования соответствующего постановления.

В частности, предлагается в период с 22:00 до 8:00 ограничить роботу ресторанов, кафе, баров, и других общепитов, за исключением торговли на вынос. Также планируется запретить развлекательные мероприятия в дискотеках, караоке-клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов, в том числе на территории ресторанов и кафе. 

Роспотребнадзор также предложил ограничить передвижение лиц в возрасте 65 лет и старше общественным транспортом и запретить проведение выпускных вечеров в ряде регионов Крыма.

Также Роспотребнадзор настаивает на введении обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников предприятий и организаций курортно-туристической сферы, общепита и транспорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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