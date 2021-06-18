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Такого не было 100 лет: города Крыма затопило

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Потоп в Крыму

Водовозки и дизельгенераторные установки направили в Ялту

15:02 пятница, 18 июня 2021
Ялта

Пять водовозок направили в Ялту для обеспечения жителей питьевой воды, пока очистные сооружения не справляются с очень мутной из-за селевых потоков водой.

Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец.

«Из-за селевых потоков очень высокая плотность воды. Те очистные сооружения, которые у нас имеются, физически не смогут привести воду в нормативное состояние. Будем наблюдать, если мутность будет понижаться, и производительности наших очистных сооружений будет достаточно, то соответственно мы вернемся к подаче воды, – сообщи он. – Параллельно мы направили из Симферополя пять водовозок, они сейчас в Партените заправятся и двинутся в сторону Ялты».

Также генеральный директор ГУП «Крымэнерго» Игорь Коринь сообщил журналистам, что в Ялту направили дизельгенераторы. «Направляются дополнительные источники генерации – дизельгенераторные установки в Ялту. Для возможности и необходимости подключения социально-значимых, в первую очередь, объектов, а в последующем и подключения потребителей бытовых», – сказал он.

Ранее сообщалось, что непогода обесточила 80 подстанций в Большой Ялте, в зону отключения попали более двух тысяч человек. В устранении повреждений по Крыму задействованы свыше 60 бригад и 69 единиц техники.

Также власти предупредили об отключении водоснабжения в Ялтинском регионе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе прорвало дамбу. Утром 18 июня мощные потоки воды из переполненного озера на Тороповой даче прорвали сдерживающую дамбу.

Поток воды повредил газопровод в Ялте. Потоки дождевой воды подмыли опоры системы газоснабжения на одной из улиц в Ялте.

Курортная Ялта после наводнения осталась без воды и света. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды в трубах. О грядущих отключениях ялтинцев предупредила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, обесточена часть улиц города.

В Симферополе третий год не могут достроить приют для бездомных животных. В Симферополе так и не открыли приют для бездомных животных, который строят третий год подряд, сообщила председатель КРОО «Верный друг» Людмила Милованова.

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