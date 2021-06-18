Водовозки и дизельгенераторные установки направили в Ялту

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец.
«Из-за селевых потоков очень высокая плотность воды. Те очистные сооружения, которые у нас имеются, физически не смогут привести воду в нормативное состояние. Будем наблюдать, если мутность будет понижаться, и производительности наших очистных сооружений будет достаточно, то соответственно мы вернемся к подаче воды, – сообщи он. – Параллельно мы направили из Симферополя пять водовозок, они сейчас в Партените заправятся и двинутся в сторону Ялты».
Также генеральный директор ГУП «Крымэнерго» Игорь Коринь сообщил журналистам, что в Ялту направили дизельгенераторы. «Направляются дополнительные источники генерации – дизельгенераторные установки в Ялту. Для возможности и необходимости подключения социально-значимых, в первую очередь, объектов, а в последующем и подключения потребителей бытовых», – сказал он.
Ранее сообщалось, что непогода обесточила 80 подстанций в Большой Ялте, в зону отключения попали более двух тысяч человек. В устранении повреждений по Крыму задействованы свыше 60 бригад и 69 единиц техники.
Также власти предупредили об отключении водоснабжения в Ялтинском регионе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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