Власти закрыли въезд в затопленную Ялту

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
фото © ТАСС
«В настоящий момент нами полностью закрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава Богу, нет жертв», – сказала она.
Как сообщалось, в ночь на 18 июня в Ялте выпало 87 мм осадков. В городе введен режим ЧС. По состоянию на 12:00 зафиксирован сход грязевой сели в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе. Движение осуществляется в реверсивном режиме.
Остановлена работа троллейбусов и автобусов более чем на 10 маршрутах.
В Ялте и Алупке подтоплено несколько частных домовладений. Эвакуированы 23 человека, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий непогоды привлечено 461 человек и 42 единицы техники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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