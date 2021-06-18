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Власти Ялты потребовали от перевозчиков соблюдения масочного режима
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Летнее расписание движения общественного транспорта в Ялте будет действовать до 30 сентября.
Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания в местной администрации сообщила заместитель начальника отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи Татьяна Макарова.
«Действующее расписание утверждено на летний период с 1 июня по 30 сентября, и оно доведено до всех перевозчиков, которые сегодня обслуживают автобусные маршруты. При необходимости в расписание могут вноситься корректировки», – заявила она.
Макарова напомнила, что в начале года администрацией города был проведен открытый конкурс на обслуживание 34 автобусных маршрутов, на которых предусмотрена работа 135 транспортных средств основного состава и 36 – резервного. В полной мере, уточнила она, новые автобусы выйдут на линии в июле.
«Уменьшение количества маршрутов произошло за счет отмены или объединения дублирующих, так что ни отдельные районы, ни населенные пункты не останутся без транспортного обслуживания», – пообещала представитель профильного отдела администрации Ялты и добавила, что это не скажется на количестве рейсов, так как автобусы должны работать в две смены, а не простаивать.
При этом, по словам Макаровой, сотрудниками отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи мониторинг соблюдения расписания движения проводится как в утреннее и дневное, так и в вечернее время – с 20.00 до 22.00.
Кроме того, подчеркнула она, в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией осуществляются и проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте на муниципальных маршрутах. «По результатам проведенных мероприятий и выявленным нарушениям в период с 4 по 15 июня составлено 57 актов, которые переданы в Роспотребнадзор», – отметила заместитель начальника отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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