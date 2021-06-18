Власти хотят создать товарный знак «сделано в Крыму»

Для крымской продукции хотят создать товарный знак «Сделано в Крыму», потому что многие импортные товары пытаются выдавать за крымские.

Таким мнением поделилась с журналистами заместитель председателя Совмина Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико, — передает Крым 24.

«У нас появилась идея создать знак «сделано к Крыму», потому что на сегодняшний день, к сожалению, есть импортные товары, которые пытаются пометить, что они сделаны в Крыму», — сообщила Кивико.

По словам министра финансов РК, импортные товары размещают такой знак потому, что крымские продукты — это определенный гарант качества.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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