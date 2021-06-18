Власти хотят создать товарный знак «сделано в Крыму»

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Таким мнением поделилась с журналистами заместитель председателя Совмина Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико, — передает Крым 24.
«У нас появилась идея создать знак «сделано к Крыму», потому что на сегодняшний день, к сожалению, есть импортные товары, которые пытаются пометить, что они сделаны в Крыму», — сообщила Кивико.
По словам министра финансов РК, импортные товары размещают такой знак потому, что крымские продукты — это определенный гарант качества.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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