В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать

Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.

Порядка 90% животных удалось эвакуировать, сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.

«90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет», – рассказал Жиленко.

Он добавил, что уже начался процесс откачки воды из здания крокодиляриума.

Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели животных в ялтинском крокодиляриуме.

Ялтинский крокодиляриум – уникальное место, где собраны крокодилы, кайманы, змеи и рептилии, черепахи и многие другие животные. Согласно итогам исследований Республиканского института политических и социологических исследований, в ялтинском крокодиляриуме содержится самая большая коллекция пресмыкающихся (крокодилов, черепах, ящериц и т.п.) не только на территории Российской Федерации, но и на территории всей Восточной Европы, что подтверждено сертификатом от 15 июня 2017 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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