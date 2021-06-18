Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина ● Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены ● Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие ● Несчастье помогло: как ливни наполнили водохранилища в Крыму ● Куда обращаться пострадавшим от наводнения в Крыму: советы юриста
В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать
Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.
Порядка 90% животных удалось эвакуировать, сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.
«90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет», – рассказал Жиленко.
Он добавил, что уже начался процесс откачки воды из здания крокодиляриума.
Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели животных в ялтинском крокодиляриуме.
Ялтинский крокодиляриум – уникальное место, где собраны крокодилы, кайманы, змеи и рептилии, черепахи и многие другие животные. Согласно итогам исследований Республиканского института политических и социологических исследований, в ялтинском крокодиляриуме содержится самая большая коллекция пресмыкающихся (крокодилов, черепах, ящериц и т.п.) не только на территории Российской Федерации, но и на территории всей Восточной Европы, что подтверждено сертификатом от 15 июня 2017 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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