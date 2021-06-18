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В Симферополе возобновили круглосуточную работу троллейбуса из аэропорта на железнодорожный вокзал

Предприятие «Крымтроллейбус» сообщило о возобновлении с 16 июня в Симферополе круглосуточного движения троллейбуса по маршруту №20 из аэропорта на железнодорожный вокзал.

«Интервал движения троллейбуса по данному маршруту составляет 30 минут», – сказано в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Также «Крымтроллейбус» опубликовал расписание движения. Стоимость проезда составит 17 российских рублей при оплате бесконтактной банковской картой и 22 рубля при оплате проезда за наличный расчет вне зависимости от времени суток.

Ранее в «Крымтроллейбусе» сообщали о запуске в Симферополе нового троллейбусного маршрута №4-А, который курсирует по маршруту «Марьино – Арабатская».

В прошлом году также сообщалось о возобновлении движения круглосуточного маршрута №20 «Экспресс» от нового терминала аэропорта до железнодорожного вокзала.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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