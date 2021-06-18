В Симферополе третий год не могут достроить приют для бездомных животных

В Симферополе так и не открыли приют для бездомных животных, который строят третий год подряд, сообщила председатель КРОО «Верный друг» Людмила Милованова.

Строительство планировали завершить еще в конце 2019 года, но приют все еще не функционирует. По словам председателя, в январе 2020 года стало известно, что строительство приюта около года не двигалось с места, а в начале 2021 года подрядчик пообещал сдать первую часть приюта. Но и этого не произошло, — пишет КП-Крым.

— Приют не достроен, потому что менялась администрация города. Администрация разыграла контракт, приют начали строить. При этом за выполнением строительных работ наблюдали только волонтеры, — администрация выделяла деньги, находила подрядчиков, но не контролировала стройку, — отметила Милованова.

Сейчас правительство республики пытается запустить хотя бы первую очередь приюта, поэтому открытие снова переносится на сентябрь. Городская администрация отказалась брать приют на баланс, поэтому он будет республиканским. После открытия его передадут Государственному комитету ветеринарии Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Большая инвентаризация: в Симферополе считают лестницы. Власти крымской столицы инвентаризируют городские лестницы, по данным пресс-службы администрации Симферополя, к этому моменту осмотрено более ста объектов, большинство из которых нуждаются в ремонте.

Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей. Проектирование и строительство новой ливневой канализации в Симферополе оценивается в 30 млрд рублей.

Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «аномальным» уровень выпавших на полуострове осадков, а сложившуюся ситуацию с непогодой «природной катастрофой».

В Керчи проводят дополнительное обеззараживание питьевой воды. По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, на сегодняшний день водопроводная вода в Керчи соответствует санитарным нормам.