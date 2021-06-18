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Потоп в Крыму

Такого не было 100 лет: города Крыма затопило

Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас

Потоп в Крыму

В Севастополе прорвало дамбу

В Севастополе прорвало дамбу

фото © ForPost

Утром 18 июня мощные потоки воды из переполненного озера на Тороповой даче прорвали сдерживающую дамбу.

Причина оказалась не только природного, но и технического характера.

«У нас с утра был перелив через дамбу в виду того, что был забит водопропуск. Также внизу есть маленькое лесное озеро, там частично была размыта дамба. Сейчас уровень воды падает – радует, что вся эта вода поступает в озеро Гасфорта, которое сейчас пополняется», – сообщил вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

По его словам, ливень не стал неожиданностью для руководства и коммунальных служб города. Нынешнюю ситуацию заместитель губернатора охарактеризовал как некритическую и управляемую, добавив, что от последствий непогоды в большей мере пострадали сельские территории региона.

В результате непогоды в Севастополе затопило ряд домов и квартир, рухнувшими ветками были повреждены несколько автомобилей, часть садовых товариществ и улиц оказались обесточены. Тревожные кадры с Тороповой дачи появились сегодня утром.

Последствия разбушевавшейся стихии ликвидируют до сих пор. В сети появилось видео, на котором в процессе работы запечатлен начальник службы ливневой канализации «Водоканала» Владимир Олифиренко. С помощью бревна он очищал ливневку в районе площади Ревякина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Севастополе прорвало дамбу

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