В Севастополе прорвало дамбу

фото © ForPost

Утром 18 июня мощные потоки воды из переполненного озера на Тороповой даче прорвали сдерживающую дамбу.

Причина оказалась не только природного, но и технического характера.

«У нас с утра был перелив через дамбу в виду того, что был забит водопропуск. Также внизу есть маленькое лесное озеро, там частично была размыта дамба. Сейчас уровень воды падает – радует, что вся эта вода поступает в озеро Гасфорта, которое сейчас пополняется», – сообщил вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

По его словам, ливень не стал неожиданностью для руководства и коммунальных служб города. Нынешнюю ситуацию заместитель губернатора охарактеризовал как некритическую и управляемую, добавив, что от последствий непогоды в большей мере пострадали сельские территории региона.

В результате непогоды в Севастополе затопило ряд домов и квартир, рухнувшими ветками были повреждены несколько автомобилей, часть садовых товариществ и улиц оказались обесточены. Тревожные кадры с Тороповой дачи появились сегодня утром.

Последствия разбушевавшейся стихии ликвидируют до сих пор. В сети появилось видео, на котором в процессе работы запечатлен начальник службы ливневой канализации «Водоканала» Владимир Олифиренко. С помощью бревна он очищал ливневку в районе площади Ревякина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Курортная Ялта после наводнения осталась без воды и света. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды в трубах. О грядущих отключениях ялтинцев предупредила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, обесточена часть улиц города.

В Симферополе третий год не могут достроить приют для бездомных животных. В Симферополе так и не открыли приют для бездомных животных, который строят третий год подряд, сообщила председатель КРОО «Верный друг» Людмила Милованова.

Режим ЧС объявили в Ялте из-за затопления центра города. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ялте.

Большая инвентаризация: в Симферополе считают лестницы. Власти крымской столицы инвентаризируют городские лестницы, по данным пресс-службы администрации Симферополя, к этому моменту осмотрено более ста объектов, большинство из которых нуждаются в ремонте.