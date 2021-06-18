В Севастополе прорвало дамбу

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
фото © ForPost
Причина оказалась не только природного, но и технического характера.
«У нас с утра был перелив через дамбу в виду того, что был забит водопропуск. Также внизу есть маленькое лесное озеро, там частично была размыта дамба. Сейчас уровень воды падает – радует, что вся эта вода поступает в озеро Гасфорта, которое сейчас пополняется», – сообщил вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.
По его словам, ливень не стал неожиданностью для руководства и коммунальных служб города. Нынешнюю ситуацию заместитель губернатора охарактеризовал как некритическую и управляемую, добавив, что от последствий непогоды в большей мере пострадали сельские территории региона.
В результате непогоды в Севастополе затопило ряд домов и квартир, рухнувшими ветками были повреждены несколько автомобилей, часть садовых товариществ и улиц оказались обесточены. Тревожные кадры с Тороповой дачи появились сегодня утром.
Последствия разбушевавшейся стихии ликвидируют до сих пор. В сети появилось видео, на котором в процессе работы запечатлен начальник службы ливневой канализации «Водоканала» Владимир Олифиренко. С помощью бревна он очищал ливневку в районе площади Ревякина.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Форпост
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