Происшествия
В Севастополе онлайн-педофил пойдет под суд за растление ребенка
26-летний севастополец пойдет под суд за растление несовершеннолетней из Екатеринбурга посредством социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Следствием установлено, что молодой человек вел переписку с фейковой страницы в соцсети в июне 2020 года.
«Мужчина начал переписку в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетней 2008 года рождения. ... Получил от школьницы фотографии в нижнем белье, после чего потребовал прислать более откровенные фото интимного характера, начав шантажировать несовершеннолетнюю тем, что распространит ранее полученные фото другим пользователям социальной сети», – говорится в сообщении.
Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого и направила уголовное дело в суд.
Ему грозит лишение свободы до 20 лет по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера» (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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