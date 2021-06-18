Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.2
воздух +18
море +19

Происшествия

В Севастополе онлайн-педофил пойдет под суд за растление ребенка

26-летний севастополец пойдет под суд за растление несовершеннолетней из Екатеринбурга посредством социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Следствием установлено, что молодой человек вел переписку с фейковой страницы в соцсети в июне 2020 года.

«Мужчина начал переписку в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетней 2008 года рождения. ... Получил от школьницы фотографии в нижнем белье, после чего потребовал прислать более откровенные фото интимного характера, начав шантажировать несовершеннолетнюю тем, что распространит ранее полученные фото другим пользователям социальной сети», – говорится в сообщении.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемого и направила уголовное дело в суд.

Ему грозит лишение свободы до 20 лет по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера» (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму муж украл у супруги золотые украшения на 120 тысяч рублей. Полиция быстро нашла вора, похитившего у керчанки золото на 120 тысяч рублей. Им оказал муж 36-летеей жительницы города-героя.

Крымчанка украла у родных 2,5 тонны лаванды и скрылась в Питере. Полицейские задержали 27-летнюю крымчанку, которая украла урожай лаванды у своих родственников, продала его и сбежала в Санкт-Петербург.

В Крыму пенсионерке «сняли порчу» за миллион рублей. Под видом снятия порчи женщина выманила у пенсионерки в Симферополе около миллиона рублей.

Двое крымчан украли у своих односельчан оградки с 20 могил. Более 20 могил на кладбище в селах Софиевка и Новоандреевка Симферопольского района были разграблены подельниками.

Общество
Какой сегодня праздник 18 июня

Какой сегодня праздник 18 июня фото

Сегодня, 18 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Половина привитых российской вакциной оказалась без антител

Половина привитых российской вакциной оказалась без антител

Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не помогла половине добровольцев сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции.

Власть
Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки

Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «аномальным» уровень выпавших на полуострове осадков, а сложившуюся ситуацию с непогодой «природной катастрофой».

Власть
Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей

Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей

Проектирование и строительство новой ливневой канализации в Симферополе оценивается в 30 млрд рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации