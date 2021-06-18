В Севастополе не будут принимать туристов, которые не переболели коронавирусом

Губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев предложил принимать в гостиницы города только гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной коронавирусной инфекций, а все остальное размещение в гостиницах ограничить.

По его словам, региональные власти имеют полномочия, чтобы ввести такие ограничения.

Людям с серьезными медицинскими противопоказаниями к вакцинации он посоветовал «ограничиться от туристического путешествия».

Такое решение принято в связи с возросшим потоком туристов. Ростуризм ранее заявил, что черноморские курорты России переполнены, а номера в отелях практически полностью разобраны. В аэропортах Сочи и Крыма не хватает слотов для приема самолетов.

При этом местные власти указывали, что цены на отдых остаются высокими. По словам генерального директора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна, когда откроются границы, на зарубежные курорты уедут россияне, готовые платить больше.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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