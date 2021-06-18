В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды

В Керчи и Ленинском районе Крыма продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, вызванного обильными ливнями в ночь на четверг.

Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

«В Керчи до сих пор остаются подтопленными 162 территории, в том числе 115 домовладений. Кроме того, в Ленинском районе за день потопило еще пять домовладений. В настоящее время в пострадавших от стихии населенных пунктах ведется откачка воды из подвалов, домов, с придомовых территорий и из выгребных ям», - сказал Гоцанюк.

Кроме того, ведется очистка территорий от мусора в селе Приозерное Ленинского района, которое сильнее других пострадало от стихии. Здесь, кроме откачки воды и уборки, проводится строительство обводного канала, который позволит не допустить приходящую с полей воду к домам и подворьям, сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев. По предварительным оценкам, строительство дамбы и канала должно быть завершено к вечеру субботы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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