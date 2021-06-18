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Власть

В Минпроме Крыма рассказали о причинах роста цен на продукты

07:32 пятница, 18 июня 2021
В Минпроме Крыма рассказали о причинах роста цен на продукты

фото © pixabay.com

Рост цен на продукты в Крыму ожидаем и не вызывает беспокойства у профильных министерств республики.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов.

Мониторингом цен на потребительском рынке в регионе займется специально созданная рабочая группа, в которую, помимо Минсельхоза и Минтопэнерго Крыма, войдет министерство промышленной политики РК.

«Наше министерство уже занимается мониторингом цен. У нас есть расширенный перечень продуктов, цены на которые отслеживаются раз в месяц, раз в неделю или ежедневно. К примеру, раз в неделю мы даем сводную информацию руководству республики по изменению цен на 24 продуктовых позиции», – отметил министр.

По его словам, цены на товары первой необходимости колеблются в допустимом диапазоне, а рост стоимости некоторых продовольственных товаров обусловлен сезонностью.

«Сейчас идет сезонный рост цен на овощи, на так называемый «борщевой набор». Это понятная тенденция, которую мы наблюдаем из года в год… При этом у нас сезонно подешевели курица и яйца. Резкого непрогнозируемого роста цен на продукцию не происходит. Любое повышение – общероссийская тенденция», - добавил министр.

Ранее в Минпроме Крыма назвали стоимость минимального набора продуктов питания на человека в месяц. По данным министерства, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания для крымчанина на конец мая составляла 5105,71 рублей, для жителя Севастополя - 5151,13 руб. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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