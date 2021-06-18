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В Минкурортов попросили воздержаться от передвижения по Крыму

15:08 пятница, 18 июня 2021
В Минкурортов попросили воздержаться от передвижения по Крыму

фото © Новости Крыма

Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от передвижений по полуострову на время штормового предупреждения.

Такое сообщение появилось на сайте Министерства курортов и туризма РК.

«Необходимо отказаться от походов в горы и леса, воздержаться от морских прогулок и в целом, по возможности, оставаться в объектах размещения до восстановления благоприятных условий», - говорится в сообщении.

В Минкурортов РК просят следить за обстановкой на дорогах Крыма и не ездить на личных автомобилях. Компаниям, которые занимаются организацией экскурсий, в ведомстве рекомендуют перенести выезды на другое время.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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