В Крыму уже более 150 новых заражений

фото © meduza.io

За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 17 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5255 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 134 человек, выздоровевших за весь период — 42 088 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Половина привитых российской вакциной оказалась без антител. Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не помогла половине добровольцев сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции.

В Севастополе ужесточат коронавирусные ограничения. Ситуация с коронавирусом в Севастополе становится тяжелее, поэтому необходимо ужесточить контроль за соблюдением действующих профилактических мер, а также ввести новые ограничения.

В Крыму медики скорой помощи переведены в режим повышенной готовности. Медики скорой помощи Крыма переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой.

В Крыму могут ограничить плановые госпитализации. На полуострове в скором времени может возникнуть нехватка коек для лечения больных коронавирусом.