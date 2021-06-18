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Коронавирус в Крыму

В Крыму уже более 150 новых заражений

10:02 пятница, 18 июня 2021
В Крыму уже более 150 новых заражений

фото © meduza.io

За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 17 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5255 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 134 человек, выздоровевших за весь период — 42 088 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.

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