В Крыму собаки заставили самолет из Москвы уйти на второй круг

фото © Крыминформ

Собаки на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Симферополь заставили самолет из Москвы уйти на второй круг.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг», –сказал источник.

По данным агентства, на полосе находились две собаки, их прогнали специалисты аэродромных служб. После этого самолет успешно приземлился.

На борту воздушного судна находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе возобновили круглосуточную работу троллейбуса из аэропорта на железнодорожный вокзал. Предприятие «Крымтроллейбус» сообщило о возобновлении с 16 июня в Симферополе круглосуточного движения троллейбуса по маршруту №20 из аэропорта на железнодорожный вокзал.

Аэропорт Симферополь возобновил работу, полоса разблокирована. Аэропорт Симферополь возобновил работу, полоса разблокирована.

В аэропорту Симферополя с полосы выкатился боинг. В Международном аэропорту «Симферополь» за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly.

Новый автобусный маршрут запустят к новому медцентру в Симферополе. Автобусный маршрут начнет курсировать между микрорайоном Свобода и новым многопрофильным медицинским центром им. Семашко в Симферополе.