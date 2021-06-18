В Крыму собаки заставили самолет из Москвы уйти на второй круг

Потоп в Крыму
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фото © Крыминформ
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.
«Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг», –сказал источник.
По данным агентства, на полосе находились две собаки, их прогнали специалисты аэродромных служб. После этого самолет успешно приземлился.
На борту воздушного судна находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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