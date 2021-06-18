В Крыму продолжается шторм: синоптики предупредили об угрозе селей

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Сильные дожди с грозой и ветром задержатся над Крымом и в пятницу.

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических условиях объявили в региональном МЧС со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Крыму ожидаются очень сильные дожди, более 30 мм, грозы, град, усиление южного ветра до 20-25 м/с», - сообщили в пресс-службе.

Крымчанам настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок и выходов на улицу, тем более от вылазок в лес и в горы или выхода в открытое море. Кроме того, по-прежнему сохраняется риск подтопления отдельных территорий, а также падения деревьев, плохо укрепленных рекламных конструкций и обрыва линий электропередачи.

«В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии – угроза схода селей», - добавили в региональном гидрометцентре.

Мощные ливни держатся над Крымом уже вторые сутки. Сильнее всего пострадала Керчь: для города ливни обернулись наводнением, затопило центральную часть города. Пострадали десятки домов и городская больница. Кроме того сильное подтопление наблюдалось в нескольких селах в Ленинском районе.

Из-за непогоды власти республики приняли решение о введении на территории полуострова режима ЧС регионального уровня реагирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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