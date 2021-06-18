В Керченском проливе восстановлено судоходство

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
«Штормовое предупреждение снято сегодня в 8 утра, с тех пор судоходство в обе стороны идет в нормальном режиме», – приводит «Интерфакс» информацию Росморречфлота.
В среднем ежесуточно в этом районе проходит больше сотни судов.
В ночь на 17 июня сильные ливни были на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали около 300 домовладений.
Действует режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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