В Керченском проливе восстановлено судоходство

Штормовое предупреждение, действовавшее со среды в Керченском проливе, снято. Судоходство восстановлено в нормальном режиме, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.

«Штормовое предупреждение снято сегодня в 8 утра, с тех пор судоходство в обе стороны идет в нормальном режиме», – приводит «Интерфакс» информацию Росморречфлота.

В среднем ежесуточно в этом районе проходит больше сотни судов.

В ночь на 17 июня сильные ливни были на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали около 300 домовладений.

Действует режим ЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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