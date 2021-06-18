Ущерб колоссальный: власти не обещают быстрого возвращения жизни в Ялте в привычное русло

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Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала колоссальным ущерб, нанесенный городу наводнением.

Она отметила, что жизнь в городе будет постепенно возвращаться в привычное русло и призвала ялтинцев с пониманием отнестись к ситуации.

«Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра. Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем», - написала Павленко в Facebook. Она попросила горожан по возможности не покидать дома в темное время суток и отказаться от поездок на личном транспорте.

Чиновница подчеркнула, что особую опасность сейчас также представляют отсутствующие крышки канализационных люков и мосты в районе улиц Пушкинская-Боткинская. Они будут закрыты для передвижения до полного обследования, отметила Павленко.

В Ялте по-прежнему продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов. В настоящий момент эвакуирован 281 человек, в том числе 49 детей. Все они размещены в муниципальных пансионатах. Кроме того, из пострадавших от стихии гостиниц были эвакуированы туристы.

Павленко призвала жителей города и работников предприятий присоединиться к субботнику, который поможет быстрее навести порядок на улицах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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