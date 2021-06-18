Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Страховые не выплатят компенсации владельцам утонувших машин в Крыму ● Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии ● В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды ● Город без воды: стихия отрезала Севастополь от водохранилища ● Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков
Ущерб колоссальный: власти не обещают быстрого возвращения жизни в Ялте в привычное русло
фото © Новости Крыма
Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала колоссальным ущерб, нанесенный городу наводнением.
Она отметила, что жизнь в городе будет постепенно возвращаться в привычное русло и призвала ялтинцев с пониманием отнестись к ситуации.
«Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра. Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем», - написала Павленко в Facebook. Она попросила горожан по возможности не покидать дома в темное время суток и отказаться от поездок на личном транспорте.
Чиновница подчеркнула, что особую опасность сейчас также представляют отсутствующие крышки канализационных люков и мосты в районе улиц Пушкинская-Боткинская. Они будут закрыты для передвижения до полного обследования, отметила Павленко.
В Ялте по-прежнему продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов. В настоящий момент эвакуирован 281 человек, в том числе 49 детей. Все они размещены в муниципальных пансионатах. Кроме того, из пострадавших от стихии гостиниц были эвакуированы туристы.
Павленко призвала жителей города и работников предприятий присоединиться к субботнику, который поможет быстрее навести порядок на улицах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды. В Керчи и Ленинском районе Крыма продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, вызванного обильными ливнями в ночь на четверг.
Город без воды: стихия отрезала Севастополь от водохранилища. В Севастополе временно прекращена подача питьевой воды из основного источника – Чернореченского водохранилища в Байдарской долине.
Почти 90 случаев подтопления жилых домов зарегистрировано в Ялте. Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.
На трассу Ялта-Севастополь сошли сели. Дорогу чистят, машины пропускают по одной.
Ущерб колоссальный: власти не обещают быстрого возвращения жизни в Ялте в привычное русло
Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала колоссальным ущерб, нанесенный городу наводнением.
Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии
Ситуация по восстановлению энергоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах Крыма находится на особом контроле комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения правительства РФ.
Город без воды: стихия отрезала Севастополь от водохранилища
В Севастополе временно прекращена подача питьевой воды из основного источника – Чернореченского водохранилища в Байдарской долине.
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