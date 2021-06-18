Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
фото © Новости Крыма
Об этом по телефону сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Сегодня ночью в связи с прохождением циклона через южные районы Крыма и горы, выпало очень большое количество осадков. Прошли очень сильные дожди. Всех интересует Ай-Петри. 187 мм – это почти 3 месячные нормы. Ялта – 87 мм или две месячных нормы. Никитский сад – 75 мм или две месячных нормы, Херсонесский маяк в Севастополе – 84 мм, в Керчи осадков почти не выпало», — рассказала Любецкая.
При этом по словам метеоролога «циклон затухает», поэтому в ближайшее время сильных дождей в Симферополе не ожидается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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