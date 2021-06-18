Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать

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На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.

Об этом по телефону сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Сегодня ночью в связи с прохождением циклона через южные районы Крыма и горы, выпало очень большое количество осадков. Прошли очень сильные дожди. Всех интересует Ай-Петри. 187 мм – это почти 3 месячные нормы. Ялта – 87 мм или две месячных нормы. Никитский сад – 75 мм или две месячных нормы, Херсонесский маяк в Севастополе – 84 мм, в Керчи осадков почти не выпало», — рассказала Любецкая.

При этом по словам метеоролога «циклон затухает», поэтому в ближайшее время сильных дождей в Симферополе не ожидается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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