Потоп в Крыму
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Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков
фото © Новости Крыма
За минувшую ночь и в течение дня 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.
«По состоянию на данный момент выпало 135 мм осадков. В последний раз такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков», – сказала она.
По словам Павленко, на данный момент погода значительно улучшились, дождь практически прекратился.
«В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена. Мы сознательно прекратили подачу воды. В авральном режиме работают все экстренные службы города», – добавила Павленко.
В ночь на 18 июня в Ялте выпало 87 мм осадков. В городе введен режим ЧС. По состоянию на 12:00 зафиксирован сход грязевой сели в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Остановлена работа троллейбусов и автобусов более чем на 10 маршрутах. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды, кроме того, обесточена часть улиц города. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов.
Спасатели зарегистрировали в Ялте 87 случаев подтопления, без газа остались около 60 абонентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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