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Потоп в Крыму

Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков

19:07 пятница, 18 июня 2021
Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков

фото © Новости Крыма

За минувшую ночь и в течение дня 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

«По состоянию на данный момент выпало 135 мм осадков. В последний раз такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков», – сказала она.

По словам Павленко, на данный момент погода значительно улучшились, дождь практически прекратился.

«В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена. Мы сознательно прекратили подачу воды. В авральном режиме работают все экстренные службы города», – добавила Павленко.

В ночь на 18 июня в Ялте выпало 87 мм осадков. В городе введен режим ЧС. По состоянию на 12:00 зафиксирован сход грязевой сели в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Остановлена работа троллейбусов и автобусов более чем на 10 маршрутах. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды, кроме того, обесточена часть улиц города. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов.

Спасатели зарегистрировали в Ялте 87 случаев подтопления, без газа остались около 60 абонентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать. На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.

Две месячные нормы осадков выпало в районе Херсонеса в Севастополе. Больше двух месячных норм осадков выпало за минувшие шесть часов в районе Херсонесского маяка в Севастополе.

Ночной ливень затопил несколько жилых домов и дороги в Ялте. Ливень, который начался сегодня ночью в Ялте, подтопил несколько подвалов в многоквартирных жилых домах и заблокировал улицы.

В Крыму продолжается шторм: синоптики предупредили об угрозе селей. Сильные дожди с грозой и ветром задержатся над Крымом и в пятницу.

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