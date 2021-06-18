Страховые не выплатят компенсации владельцам утонувших машин в Крыму

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Страховые организации не выплатят компенсации владельцам утонувших машин после потопов в Крыму, если они не застрахованы по КАСКО.

Об этом рассказали представители нескольких компаний.

«По ОСАГО наводнение не является страховым случаем – по ОСАГО вы страхуете только свою гражданскую ответственность перед третьими лицами. Обратиться можно в случае ДТП, если вторая сторона застрахована ОСАГО, и вы являетесь потерпевшей стороной», – сообщили в крупной федеральной компании, работающей в том числе в Крыму.

Крымские страховые придерживаются аналогичной позиции: наводнение, подтопление, паводки и любые другие стихийные бедствия не являются страховым случаем, а на выплаты рассчитывать могут только владельцы КАСКО.

«Полисом КАСКО вы страхуете транспортное средство в целом, а не только вашу ответственность. В этом случае вы обращаетесь участковому, фиксируете, что ваш автомобиль затопило, обращаетесь в метеорологическую службу и МЧС за подтверждением, что было наводнение, и обращаетесь с заявлением в страховую компанию. Там рассматривают заявку, оценивают ущерб и принимают решение о выплате», – пояснили в страховой.

По мнению юристов, владельцам полисов ОСАГО не получится добиться компенсации от страховых. «Напомню о граде в Симферополе 1 июня 2011 года, который побил машины в городе. У кого была полная страховка (КАСКО) – те получили возмещение, у кого была застрахована ответственность – никто не возмещал», – рассказал юрист Алексей Процюк.

Специалисты рекомендуют в первую очередь зафиксировать все имеющиеся повреждения своих автомобилей. «Нужно вызвать сотрудника ОВД, чтобы составил акт осмотра автомобиля, зафиксировал повреждения, описал, при каких обстоятельствах и из-за чего оно произошло. Получить нужно справку из МЧС и гидрометцентра о том, какие осадки были в этот день. После этого провести оценку повреждений и какой ущерб причинен», – пояснила юрист Дарья Шумак.

В дальнейшем, как пояснил юрист Игорь Дробязко, нужно ждать решения республиканских властей: возможно, будет принято решение о выплате компенсации автовладельцам из бюджета, но если нет – придется идти в суд. «Можно еще написать письмо в администрацию города: кто ответственен за то, что ливневки не справились или службы не откачали воду – нужно, чтобы вам предоставили ответ. Поверьте, в данной ситуации не получится просто так на словах что-то объяснить – нужно, чтобы все было документально подтверждено. Это поможет в суде», – сказал он.

Специалисты считают, что для получения компенсации нужно подавать иск против администрации населенных пунктов, в которых прошел потоп.

«Судебная практика разная – все зависит от того, как суды на это посмотрят. Есть регионы, где, бывает, и взыскивают, но это регионы, в которых редко бывают ЧС. В нашем регионе же редко бывает ЧС. Поэтому, может быть, и будут положительные решения. Обращаться стоит в любом случае», – считает Шумак.

Другие эксперты уверены, что суд не поддержит требования граждан.

«Если на машину дерево упало или автомобиль провалился под дорогу – это да, администрация должна проводить контроль за этой ситуацией, поэтому на нее можно подавать в суд и требовать компенсации. А тут другой случай: это природное явление, стихийное бедствие. Будем смотреть на развитие событий, как разберутся в причинах происходящего – может, действительно, власти и виноваты, может, действительно, есть чья-то халатность. Но это уже после того, как все сойдет, а профильные специалисты обследуют проблему и дадут свое заключение», – считает Процюк.

В любом случае, пояснила Шумак, гражданам стоит обращаться в администрацию, чтобы попасть в списки тех, кто пострадал при ЧС. Для этого нужно иметь на руках все документы о зафиксированных повреждениях транспортного средства. «Если не включают, то тогда нужно обратиться в суд, чтобы вас признали пострадавшим», – добавила юрист.

В ночь на 17 июня сильные ливни прошли на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затопило дома, сотни автомобилей оказались в воде по уровень крыши. Действует режим ЧС. В городе работают комиссии по оценке ущерба и выяснению причин случившегося.

Сегодня сильные дожди обрушились на Ялту, объявлен режим ЧС. Въезд в город запрещен. Пострадавших нет, но пострадало много автомобилей, сообщила глава горадминистрации. Подтоплены дома в ряде населенных пунктов муниципалитета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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