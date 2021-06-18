Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать ● Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина ● Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены ● Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие ● Несчастье помогло: как ливни наполнили водохранилища в Крыму
Стихия в Ялте: сотни детей остаются в детских садах и школах
Более 400 детей продолжают находиться в детских садах и школах затопленной Ялты.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«В настоящий момент более 400 детей по всей Большой Ялте находится в детских садах и школах. Мы их кормим, они находятся в тепле, угрозы их жизни и здоровью нет», – отметила Павленко.
Ранее она сообщила, что власти организуют доставку детей по домам из школ и дошкольных учреждений с помощью военной спецтехники. «Сейчас ситуация стабилизируется, и мы централизованно на безопасных военных машинах всех детей доставим по домам», – добавила глава администрации.
Сегодня технику в Ялту направили военные Черноморского флота. Кроме того, в Крым направлены силы средства Донского спасательного центра МЧС.
Сильные ливни шли в Ялте с минувшей ночи. Сейчас дождь почти полностью прекратился. Ранее грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.
Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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