Стихия в Ялте: сотни детей остаются в детских садах и школах

Более 400 детей продолжают находиться в детских садах и школах затопленной Ялты.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В настоящий момент более 400 детей по всей Большой Ялте находится в детских садах и школах. Мы их кормим, они находятся в тепле, угрозы их жизни и здоровью нет», – отметила Павленко.

Ранее она сообщила, что власти организуют доставку детей по домам из школ и дошкольных учреждений с помощью военной спецтехники. «Сейчас ситуация стабилизируется, и мы централизованно на безопасных военных машинах всех детей доставим по домам», – добавила глава администрации.

Сегодня технику в Ялту направили военные Черноморского флота. Кроме того, в Крым направлены силы средства Донского спасательного центра МЧС.

Сильные ливни шли в Ялте с минувшей ночи. Сейчас дождь почти полностью прекратился. Ранее грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.

Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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