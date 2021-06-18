Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие

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Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован – перелом лодыжки. Семь – с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас продолжается эвакуация людей с подтопленных територий. «Жертв, слава богу, нет. Переселили людей, которые нуждаются сейчас в жилье. Уже 62 человека. Продолжается сбор людей по городу и дальнейшее их расселение», – добавила Павленко.

По оперативным данным, погодные условия в Ялте улучшились, дождь почти прекратился. «Выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда выпало более 190 мм осадков. В настоящий момент большая часть города и всего муниципального образования обесточена. Мы прекратили сознательно подачу воды», – отметила Павленко.

Сильные ливни идут в Ялте с минувшей ночи. Грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.

Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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