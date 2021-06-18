Ситуация в некоторых домах Керчи катастрофическая

фото © скрин видео

В Керчи пройдет заседание комиссии, на котором обсудят вопросы выплаты компенсаций жителям подтопленных районов города.

Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Обстановка тяжелая, ряд улиц остается под водой. Улица Жени Дудник, второй Вокальный переулок, улица Чернышевского. Мы практически во все дома зашли, некоторые люди вплавь добираются, воды больше метра. Глава администрации в ближайшее время зайдет в каждую квартиру. В некоторых квартирах ситуация катастрофическая», - рассказал он.

Глава региона заверил, что людям помогут не только финансово.

«Сотрудники МЧС, Росгвардии окажут всем помощь в уборке, выноса мебели, посуды и так далее. После уборки в течение двух дней будет проведена комиссия по оценке ущерба. Сейчас будет проведен штаб и опубликуем данные, как получить компенсации. Мы будем просить финансовой помощи у президента», - сказал Аксенов.

Компенсации получат жители всех пострадавших районов, включая Феодосию, Ленинский район и другие регионы востока Крыма, которые пострадали от аномальных ливней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поток воды повредил газопровод в Ялте. Потоки дождевой воды подмыли опоры системы газоснабжения на одной из улиц в Ялте.

Курортная Ялта после наводнения осталась без воды и света. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды в трубах. О грядущих отключениях ялтинцев предупредила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, обесточена часть улиц города.

В Симферополе третий год не могут достроить приют для бездомных животных. В Симферополе так и не открыли приют для бездомных животных, который строят третий год подряд, сообщила председатель КРОО «Верный друг» Людмила Милованова.

Режим ЧС объявили в Ялте из-за затопления центра города. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ялте.