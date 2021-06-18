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Потоп в Крыму

Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом

21:21 пятница, 18 июня 2021
Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом

фото © Новости Крыма

Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.

Об этом телеканалу RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На самом деле осадки идут не только в Крыму. Вчера в Краснодаре выпало 37 миллиметров, а в Сочи всего лишь 4 миллиметров осадков, хотя, казалось бы, рукой подать. То есть этот высотный циклон закручивает в себе большие облачные массивы, которые простираются до очень значительных высот. В дальнейшем, как показывает прогноз, этот циклон начнет понемногу дрейфовать на запад. Поэтому уже завтра можно ожидать если не полного прекращения, то небольшую передышку от дождей. Дожди будут идти в отдельных районах и не такой интенсивности, как были», – пояснил Шувалов.

По словам синоптика, циклон в дальнейшем понесет осадки на территории Украины, Румынии и Болгарии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жара в Крым вернется в выходные. Настоящая летняя погода с температурой воздуха 30 градусов установится на Крымском полуострове в ближайшие выходные, 19-20 июня.

Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать. На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.

Две месячные нормы осадков выпало в районе Херсонеса в Севастополе. Больше двух месячных норм осадков выпало за минувшие шесть часов в районе Херсонесского маяка в Севастополе.

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