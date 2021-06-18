Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Ущерб колоссальный: власти не обещают быстрого возвращения жизни в Ялте в привычное русло ● Страховые не выплатят компенсации владельцам утонувших машин в Крыму ● Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии ● В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды ● Город без воды: стихия отрезала Севастополь от водохранилища
Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом
фото © Новости Крыма
Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.
Об этом телеканалу RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На самом деле осадки идут не только в Крыму. Вчера в Краснодаре выпало 37 миллиметров, а в Сочи всего лишь 4 миллиметров осадков, хотя, казалось бы, рукой подать. То есть этот высотный циклон закручивает в себе большие облачные массивы, которые простираются до очень значительных высот. В дальнейшем, как показывает прогноз, этот циклон начнет понемногу дрейфовать на запад. Поэтому уже завтра можно ожидать если не полного прекращения, то небольшую передышку от дождей. Дожди будут идти в отдельных районах и не такой интенсивности, как были», – пояснил Шувалов.
По словам синоптика, циклон в дальнейшем понесет осадки на территории Украины, Румынии и Болгарии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать. На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.
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Ночной ливень затопил несколько жилых домов и дороги в Ялте. Ливень, который начался сегодня ночью в Ялте, подтопил несколько подвалов в многоквартирных жилых домах и заблокировал улицы.
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