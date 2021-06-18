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Власть

Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей

Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей

фото © life.ru

Проектирование и строительство новой ливневой канализации в Симферополе оценивается в 30 млрд рублей.

Об этом заявил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Объемы средств на подобное строительство требуются колоссальные. Примерно 2 миллиарда надо потратить только на проектирование и порядка 28 миллиардов – на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации», – цитирует Демидова пресс-служба администрации.

По его словам, уже разработано технико-экономическое обоснование по строительству новых сетей, реконструкции старых и созданию локальных очистных сооружений.

Глава администрации сообщил, что сейчас создана рабочая группа, в рамках которой планируется изучить все варианты решения задачи, рассмотреть технико-экономические обоснования и инициировать дальнейшее рассмотрение вопроса на республиканском уровне. Власти города рассчитывают на включение работ по реконструкции и строительству ливневой канализации в профильные федеральные программы.

Всего в Симферополе построено около 37 километров ливневой канализации. При обильном выпадении осадков, к примеру, месячной нормы в сутки, ливневки не справляются с отводом воды и некоторые районы Симферополя оказываются затопленными. Такая ситуация произошла, в частности, 29 мая текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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