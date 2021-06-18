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Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей
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Проектирование и строительство новой ливневой канализации в Симферополе оценивается в 30 млрд рублей.
Об этом заявил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
«Объемы средств на подобное строительство требуются колоссальные. Примерно 2 миллиарда надо потратить только на проектирование и порядка 28 миллиардов – на строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации», – цитирует Демидова пресс-служба администрации.
По его словам, уже разработано технико-экономическое обоснование по строительству новых сетей, реконструкции старых и созданию локальных очистных сооружений.
Глава администрации сообщил, что сейчас создана рабочая группа, в рамках которой планируется изучить все варианты решения задачи, рассмотреть технико-экономические обоснования и инициировать дальнейшее рассмотрение вопроса на республиканском уровне. Власти города рассчитывают на включение работ по реконструкции и строительству ливневой канализации в профильные федеральные программы.
Всего в Симферополе построено около 37 километров ливневой канализации. При обильном выпадении осадков, к примеру, месячной нормы в сутки, ливневки не справляются с отводом воды и некоторые районы Симферополя оказываются затопленными. Такая ситуация произошла, в частности, 29 мая текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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