Севастопольские спасатели эвакуировали группу туристов из подтопленных палаток

Сотрудники севастопольского МЧС эвакуировали группу туристов из Свердловской области, чей палаточный лагерь затопило из-за дождя.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Севастополю, туристов доставили в аварийно-спасательную часть.

«В 4.30 подразделение выехало в район кирпичного завода в Балаклаве. Там требовалась помощь туристам в связи с подтоплением палаток. Для стоянки прибыли 15 человек, в том числе 10 детей 14-15 лет. Группа прибыла из Свердловской области для проведения патриотической экспедиции к местам боев времен Великой Отечественной войны. Люди сильно промокли, было принято решение сопроводить их в безопасное место. Для обогрева и отдыха спасатели доставили туристов в пожарно-спасательную часть. В дальнейшем их передали в Балаклавскую администрацию для временного размещения», – рассказали в МЧС.

Там отметили, что сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя также провели аварийно-спасательную операцию, эвакуировав шесть человек из палаточного лагеря на пляже «Васили».

Из-за непогоды поступало много обращений о падении деревьев. Все последствия на данный момент уже ликвидированы.

В селах региона зафиксированы отдельные факты подтоплений: два дома пострадали в Гончарном и по одному – в Кизиловом и Орлином. «Дальнейшая угроза подтопления отсутствует. Эвакуация и развертывание пункта временной дислокации не требуется», – уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Севастополе в районе Херсонесского маяка выпало две месячные нормы осадков – 80 мм. В самом городе дождь был слабее, но выпавшие осадки превысили месячную норму: в общей сложности выпало 47 мм за последние сутки при норме 38 мм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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