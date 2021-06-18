Севастопольские спасатели эвакуировали группу туристов из подтопленных палаток

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Как сообщили в главном управлении МЧС по Севастополю, туристов доставили в аварийно-спасательную часть.
«В 4.30 подразделение выехало в район кирпичного завода в Балаклаве. Там требовалась помощь туристам в связи с подтоплением палаток. Для стоянки прибыли 15 человек, в том числе 10 детей 14-15 лет. Группа прибыла из Свердловской области для проведения патриотической экспедиции к местам боев времен Великой Отечественной войны. Люди сильно промокли, было принято решение сопроводить их в безопасное место. Для обогрева и отдыха спасатели доставили туристов в пожарно-спасательную часть. В дальнейшем их передали в Балаклавскую администрацию для временного размещения», – рассказали в МЧС.
Там отметили, что сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя также провели аварийно-спасательную операцию, эвакуировав шесть человек из палаточного лагеря на пляже «Васили».
Из-за непогоды поступало много обращений о падении деревьев. Все последствия на данный момент уже ликвидированы.
В селах региона зафиксированы отдельные факты подтоплений: два дома пострадали в Гончарном и по одному – в Кизиловом и Орлином. «Дальнейшая угроза подтопления отсутствует. Эвакуация и развертывание пункта временной дислокации не требуется», – уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Севастополе в районе Херсонесского маяка выпало две месячные нормы осадков – 80 мм. В самом городе дождь был слабее, но выпавшие осадки превысили месячную норму: в общей сложности выпало 47 мм за последние сутки при норме 38 мм.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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