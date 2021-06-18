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Власть

Режим ЧС объявили в Ялте из-за затопления центра города

12:17 пятница, 18 июня 2021
Ялта

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ялте.

Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

«В настоящее время в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей, – сказала она. – Самое важное, что центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе Октября въезд в город, чтобы на трассе не было пробок, чтобы расчищать сели, которые сходят в разных местах. Мы отправили туда совместно с автодором и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги».

Павленко добавила, что в городе развернуты пункты оказания помощи пострадавшим от непогоды. «В эти три пункта мы свозим людей, которых собираем на улицах, людей из подтапливаемых помещений. Организовано оказание людям первой помощи, а также помимо этого в ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где, возможно, случится замыкание. Таких улиц, к сожалению, очень много», – отметила глава администрации Ялты.

Сильные ливни идут в Ялте с минувшей ночи. Грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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