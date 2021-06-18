Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град, шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град, шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град,шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью около 18 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер западный 28 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 13, ночью около 12 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 15, ночью около 13 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 18 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 17, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
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