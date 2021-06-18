Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
фото © kp.ru
«У нас очень много аннуляций идет в данный момент. Где-то рейсы отменили. Люди слышат новости о погоде и аннуляций из-за этого вчера и сегодня у нас очень много», – рассказали в крымском туроператоре «Гин-Сервис».
По словам председателя Ассоциации малых отелей Наталии Стамбульниковой, в последние сутки сбои с заселениями были связаны с задержками авиарейсов. «Есть небольшой процент отмены, это 1-2% от общих бронирований. Пока массовой отмены нет», – уточнила эксперт.
При этом есть туроператоры, которые не фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за непогоды. «Массовой аннуляции нет. Есть текущие аннуляции, но они не связаны с погодными условиями», – рассказали в отделе маркетинга и продаж туроператора «КрымТур».
Причиной наводнений в нескольких городах Крыма стали обильные осадки в течение последних дней. В Керчи в ночь с 16 на 17 июня выпало почти две месячных нормы осадков. До этого подтопления фиксировались в Феодосии. Прошедшей ночью масштабные подтопления улиц и домовладений начались в Большой Ялте, в регионе сошел сель и началась эвакуация жителей подтопленных домов.
Также фиксируются подтопления в Севастополе, где спасатели эвакуировали группу туристов.
В настоящее время в Крыму действует режим ЧС. Регион ожидает группировку спасателей из Ростовской области, они будут оказывать помощь в ликвидации последствий наводнений в крымских городах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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