Потоп: туристы начали массово отказываться от поездок в Крым

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Некоторые туроператороы, занимающиеся организацией отдыха в Крыму, фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за наводнений в городах региона.

«У нас очень много аннуляций идет в данный момент. Где-то рейсы отменили. Люди слышат новости о погоде и аннуляций из-за этого вчера и сегодня у нас очень много», – рассказали в крымском туроператоре «Гин-Сервис».

По словам председателя Ассоциации малых отелей Наталии Стамбульниковой, в последние сутки сбои с заселениями были связаны с задержками авиарейсов. «Есть небольшой процент отмены, это 1-2% от общих бронирований. Пока массовой отмены нет», – уточнила эксперт.

При этом есть туроператоры, которые не фиксируют отмену бронирований на полуострове из-за непогоды. «Массовой аннуляции нет. Есть текущие аннуляции, но они не связаны с погодными условиями», – рассказали в отделе маркетинга и продаж туроператора «КрымТур».

Причиной наводнений в нескольких городах Крыма стали обильные осадки в течение последних дней. В Керчи в ночь с 16 на 17 июня выпало почти две месячных нормы осадков. До этого подтопления фиксировались в Феодосии. Прошедшей ночью масштабные подтопления улиц и домовладений начались в Большой Ялте, в регионе сошел сель и началась эвакуация жителей подтопленных домов.

Также фиксируются подтопления в Севастополе, где спасатели эвакуировали группу туристов.

В настоящее время в Крыму действует режим ЧС. Регион ожидает группировку спасателей из Ростовской области, они будут оказывать помощь в ликвидации последствий наводнений в крымских городах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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