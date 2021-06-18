Поток воды повредил газопровод в Ялте

Потоки дождевой воды подмыли опоры системы газоснабжения на одной из улиц в Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

«В связи со сходом дождевой воды произошел подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления. Без газоснабжения осталось 60 абонентов, социально – значимых объектов нет», – сообщили в ведомстве.

Ранее часть Большой Ялты осталась без электричества из-за повреждения подстанций. Кроме того, в городе отключили водоснабжение.

В настоящее время закрыт въезд в город. Из подтопленных домовладений Ялты проводится эвакуация жителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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