Полицейские спасли девушку в потоке воды в Ялте

Сотрудники крымской полиции спасли девушки, которую сносило сильным потоком воды. Инцидент произошел сегодня в Ялте.

Видео спасения распространила пресс-служба МВД по Республике Крым.

На кадрах видно, как по одной из Ялтинских улиц потоком воды несет девушку. Сотрудники ДПС бросились на помощь и попытались опередить поток воды. При этом видно, что поток очень сильный, поскольку сотрудникам полиции трудно устоять на ногах. В результате один из полицейских все же упал, но смог встать и добраться до девушки. В МВД подчеркнули, что в результате никто не пострадал.

Также в ролике видно, что полицейские предупреждают пешеходов не выходить на дороги с сильными потоками воды. Кроме того, правоохранители оказали помощь гражданам, которые не могли самостоятельно передвигаться по городу. «Спасибо большое, нас довезли, вытащили из этой лужи страшной… Нас бы просто смыло водой. Здесь невозможно пройти», – сказала женщина, которую подвезли полицейские.

Другая девушка рассказала, что собиралась идти в Массандру пешком: «Спасибо большое. Мне ехать в Массандру. Думала, что не дойду. Я захотела идти пешком в Массандру».

В пресс-службе МВД сообщили, что для оказания помощи гражданам в сжатые сроки были мобилизованы все силы профильных служб полиции, которые также помогают сотрудникам экстренных служб, охраняют общественный порядок, регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность имущества граждан в Керчи, Ленинском районе и Ялте. За минувшие сутки жертв среди населения не допущено. Полицейские также несут службу в усиленном режиме ни в других муниципалитетах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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