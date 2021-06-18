Происшествия
Погибших нет: в МЧС Крыма отчитались о последствиях стихии
В Крыму случаев гибели людей из-за стихии не зафиксировано.
Об этом заявили в крымском Главке МЧС.
Как уточнили в МЧС, проливные дожди, паводки и подтопления причинили ущерб, при этом человеческих жертв нет. Всего эвакуировали 1387 человек из 1,7 тысяч попавших в зону затопления. В четырех пунктах временного размещения находятся 155 человек, в том числе 39 детей.
Накануне, 17 июня, в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. К пятнице, 18 мая, синоптики прогнозировали перемещение циклона на запад.
В ночь на 18 мая циклон обрушился на Ялту, где за шесть часов выпала больше месячной нормы осадков. В Форосе из-за отключения насосной станции прекращено водоснабжение поселка. В Севастополе всю ночь шел сильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром, падали деревья и просили о помощи люди.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе двое подростков на мопеде попали под машину. Два человека пострадали 16 июня в столкновении легкового автомобиля и мопеда недалеко от парка Учкуевка в Севастополе.
Туристический автобус сбил девушку на пешеходном переходе в центре Севастополя. На площади Суворова в Севастополе туристический автобус наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Режим ЧС введен на востоке Крыма из-за прошедших ливней. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за прошедших ночью ливней.
Непогода обесточила больше 30 станций сотовой связи по всему Крыму. Непогода обесточила больше 30 базовых станций мобильной связи по всему Крыму.
Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать
На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.
В Крыму уже более 150 новых заражений
За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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