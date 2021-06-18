Погибших нет: в МЧС Крыма отчитались о последствиях стихии

В Крыму случаев гибели людей из-за стихии не зафиксировано.

Об этом заявили в крымском Главке МЧС.

Как уточнили в МЧС, проливные дожди, паводки и подтопления причинили ущерб, при этом человеческих жертв нет. Всего эвакуировали 1387 человек из 1,7 тысяч попавших в зону затопления. В четырех пунктах временного размещения находятся 155 человек, в том числе 39 детей.

Накануне, 17 июня, в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. К пятнице, 18 мая, синоптики прогнозировали перемещение циклона на запад.

В ночь на 18 мая циклон обрушился на Ялту, где за шесть часов выпала больше месячной нормы осадков. В Форосе из-за отключения насосной станции прекращено водоснабжение поселка. В Севастополе всю ночь шел сильный дождь, сопровождавшийся шквальным ветром, падали деревья и просили о помощи люди.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Севастополе двое подростков на мопеде попали под машину. Два человека пострадали 16 июня в столкновении легкового автомобиля и мопеда недалеко от парка Учкуевка в Севастополе.

Туристический автобус сбил девушку на пешеходном переходе в центре Севастополя. На площади Суворова в Севастополе туристический автобус наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Режим ЧС введен на востоке Крыма из-за прошедших ливней. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за прошедших ночью ливней.

Непогода обесточила больше 30 станций сотовой связи по всему Крыму. Непогода обесточила больше 30 базовых станций мобильной связи по всему Крыму.