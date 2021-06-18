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Авария автобуса

Почти 90 случаев подтопления жилых домов зарегистрировано в Ялте

19:03 пятница, 18 июня 2021
Ялта

Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В МЧС поступила информация о том, что в результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений. А именно: в 63 частных домовладениях по улицам Кирова, Ломоносова, Боткинская, Вергасова, Московская, – говорится в сообщении. – Также поступили сведения о подтоплении подвальных помещений 24 жилых многоквартирных домов по улицам Киевская, Кривошты, Вергасова».

Уточняется, что на базе гостиницы «Авангард» развернут пункт временного размещения, в которых находятся 52 человека, из них 9 детей. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 49 человек, включая 9 детей.

Сильные ливни идут в Ялте с минувшей ночи. Грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Водовозки и дизельгенераторные установки направили в Ялту. Пять водовозок направили в Ялту для обеспечения жителей питьевой воды, пока очистные сооружения не справляются с очень мутной из-за селевых потоков водой.

Ситуация в некоторых домах Керчи катастрофическая. В Керчи пройдет заседание комиссии, на котором обсудят вопросы выплаты компенсаций жителям подтопленных районов города.

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