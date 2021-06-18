Авария автобуса
Развитие сюжета: Ограждение на крымской дороге, где разбился автобус, сделают не раньше лета ● Водителю автобуса, в ДТП с которым в Крыму погибли семь человек, предъявлено обвинение ● В Ространснадзоре обнародовали все 18 нарушений, выявленных на Керченском АТП ● Уголовное дело возбуждено на водителя автобуса за ДТП с семью погибшими в Крыму ● Водитель разбившегося в Крыму автобуса не проходил стажировку на маршруте
Почти 90 случаев подтопления жилых домов зарегистрировано в Ялте
Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«В МЧС поступила информация о том, что в результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений. А именно: в 63 частных домовладениях по улицам Кирова, Ломоносова, Боткинская, Вергасова, Московская, – говорится в сообщении. – Также поступили сведения о подтоплении подвальных помещений 24 жилых многоквартирных домов по улицам Киевская, Кривошты, Вергасова».
Уточняется, что на базе гостиницы «Авангард» развернут пункт временного размещения, в которых находятся 52 человека, из них 9 детей. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 49 человек, включая 9 детей.
Сильные ливни идут в Ялте с минувшей ночи. Грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте произошли подтопления домовладений, в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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