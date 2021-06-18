Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина

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Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в Крыму.

По словам главы республики, 26-летнего мужчину унесло потоком воды, спасти его не смогли.

Как сообщалось, 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы. В городе введен режим ЧС. Остановлена работа троллейбусов и автобусов более чем на 10 маршрутах. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды, кроме того, обесточена часть улиц города. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов.

Спасатели зарегистрировали в Ялте 87 случаев подтопления, без газа остались около 60 абонентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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