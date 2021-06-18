Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены ● Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие ● Несчастье помогло: как ливни наполнили водохранилища в Крыму ● Куда обращаться пострадавшим от наводнения в Крыму: советы юриста ● В Минкурортов попросили воздержаться от передвижения по Крыму
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
фото © Новости Крыма
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в Крыму.
По словам главы республики, 26-летнего мужчину унесло потоком воды, спасти его не смогли.
Как сообщалось, 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы. В городе введен режим ЧС. Остановлена работа троллейбусов и автобусов более чем на 10 маршрутах. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды, кроме того, обесточена часть улиц города. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов.
Спасатели зарегистрировали в Ялте 87 случаев подтопления, без газа остались около 60 абонентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие. Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.
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Полицейские спасли девушку в потоке воды в Ялте. Сотрудники крымской полиции спасли девушки, которую сносило сильным потоком воды. Инцидент произошел сегодня в Ялте.
Погибших нет: в МЧС Крыма отчитались о последствиях стихии. В Крыму случаев гибели людей из-за стихии не зафиксировано.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие
Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.
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