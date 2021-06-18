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Потоп в Крыму

Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина

16:51 пятница, 18 июня 2021
Ялта
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина

фото © Новости Крыма

Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в Крыму.

По словам главы республики, 26-летнего мужчину унесло потоком воды, спасти его не смогли.

Как сообщалось, 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы. В городе введен режим ЧС. Остановлена работа троллейбусов и автобусов более чем на 10 маршрутах. Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды, кроме того, обесточена часть улиц города. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов.

Спасатели зарегистрировали в Ялте 87 случаев подтопления, без газа остались около 60 абонентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие. Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.

Севастопольские спасатели эвакуировали группу туристов из подтопленных палаток. Сотрудники севастопольского МЧС эвакуировали группу туристов из Свердловской области, чей палаточный лагерь затопило из-за дождя.

Полицейские спасли девушку в потоке воды в Ялте. Сотрудники крымской полиции спасли девушки, которую сносило сильным потоком воды. Инцидент произошел сегодня в Ялте.

Погибших нет: в МЧС Крыма отчитались о последствиях стихии. В Крыму случаев гибели людей из-за стихии не зафиксировано.

Потоп в Крыму
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина

Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина

Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

Потоп в Крыму
Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие

Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие

Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.

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