Ночной ливень затопил несколько жилых домов и дороги в Ялте

Ливень, который начался сегодня ночью в Ялте, подтопил несколько подвалов в многоквартирных жилых домах и заблокировал улицы.

Об этом сообщила журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Затоплены все переходы, подтопление многоквартирного дома на улице Кирова, речка Водопадная вышла из берегов. Самое страшное, что подтапливает хозяйственную зону «Крымэнерго». Если сейчас ее затопит, мы останемся без света, – рассказала Павленко.

– В больницах все хорошо, с ними все нормально. У меня идут ЕГЭ, а есть такие части в городе, где невозможно проехать. В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Та сторона, где стоматология на Блюхера, полностью перекрыта, потому что река вышла из берегов и перекрыла дороги».

Павленко отметила, что ливень продолжается и будет идти предположительно весь день. В городе созданы мобильные бригады, которые занимаются откачкой и отводом воды от жилых домов и сооружений «Крымэнерго».

«Сейчас мы создали мобильные бригады, которые взяли мешки с песком. Мы будем создавать сооружения, чтобы отводить воду от многоквартирных домов. Уже есть точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах. Такими заградительными мерами будем отводить воду. Главное – это «Крымэнерго», хозяйственная часть, где находятся все основные жизнеобеспечивающие источники (питания), тоже отводить воду. Сейчас главная задача – выкачивать и отводить воду», – уточнила Павленко.

Как рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева, в регионе с ночи идет дождь, который усиливается. В городе и селах подтоплений и сообщений о происшествиях не зафиксировано, больницы, детские сады и школы работают в штатном режиме. Все коммунальные службы находятся в готовности реагировать на изменение обстановки. При этом зафиксированы незначительные случаи намыва грунта на дороги в Профессорском уголке, который будет убран после окончания дождя.

Ранее в Керчи выпало две месячных нормы осадков – 82 мм. В городе затопило улицы, дома и подворья, а также горбольницу №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали более 300 домовладений.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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