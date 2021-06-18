Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие ● Несчастье помогло: как ливни наполнили водохранилища в Крыму ● Куда обращаться пострадавшим от наводнения в Крыму: советы юриста ● В Минкурортов попросили воздержаться от передвижения по Крыму ● Водовозки и дизельгенераторные установки направили в Ялту
Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены
Несколько средств размещения в Ялте оказались подтопленными после ливня, электроснабжение в них отключено.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Ситуация в Ялте сложная. Такого количества осадков здесь не было давно. Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, – написал Аксенов. – Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет».
Ранее глава администрации Ялты сообщила, что в городе выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Такого не было с 1922 года.
Из-за непогоды пострадали восемь человек, один из них сломал лодыжку, семеро получили легкие травмы. Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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