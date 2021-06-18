Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены

Несколько средств размещения в Ялте оказались подтопленными после ливня, электроснабжение в них отключено.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ситуация в Ялте сложная. Такого количества осадков здесь не было давно. Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, – написал Аксенов. – Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет».

Ранее глава администрации Ялты сообщила, что в городе выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Такого не было с 1922 года.

Из-за непогоды пострадали восемь человек, один из них сломал лодыжку, семеро получили легкие травмы. Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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