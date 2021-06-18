Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Куда обращаться пострадавшим от наводнения в Крыму: советы юриста ● В Минкурортов попросили воздержаться от передвижения по Крыму ● Водовозки и дизельгенераторные установки направили в Ялту ● Ситуация в некоторых домах Керчи катастрофическая ● В Керченском проливе восстановлено судоходство
Несчастье помогло: как ливни наполнили водохранилища в Крыму
В результате сильных ливней в Крыму Загорское водохранилище, снабжающее питьевой водой ялтинский регион, получило миллион кубометров за сутки.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам в Керчи, которая накануне оказалась затопленной после обильных осадков.
«У нас Ялту подтапливает... Мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Загорское водохранилище получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут расти. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алуштинское водохранилище только 68 тысяч кубометров получило», – сказал руководитель региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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