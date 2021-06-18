На трассу Ялта-Севастополь сошли сели

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Дорогу чистят, машины пропускают по одной.

В районе поселка Оползневое (Большая Ялта, Крым) на Южнобережное шоссе сошел сель. Ранее сообщалось о сходе грязевого потока в районе соседней Алупки.

Глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала оперативную информацию о масштабах бедствия на курорте из-за разгула стихии. «Алупка. Сход селевого потока на проезжую часть», – говорится в сообщении.

Пост дополняет видео очевидцев ЧП. За кадром слышно, как девушка-водитель говорит, что сель сошел в районе Слободского перекрестка в Алупке на трассу Севастополь-Ялта. Из-за этого «выехать невозможно».

Однако, видимо, проезд расчистили, потому что пресс-служба регионального МЧС сообщает лишь о сходе грязевого потока в районе Оползневого. Здесь движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме.

Кроме этого, ливень подтопил два частных дома: на ул.Шайна в Алупке и на ул.Вергасова в Ялте. Семеро жильцов эвакуированы в безопасное место.

Всего к ликвидации последствий потопа привлечено 95 человек и 21 единица техники.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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