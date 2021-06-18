МЧС наращивает группировку сил и средств в Ялте

фото © riafan.ru

Дополнительные силы и средства направлены в Ялту для оказания помощи населению и борьбы с последствиями сильных дождей.

Об этом журналистам рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Крым Дмитрий Коваленко.

«На данный момент в городском округе работает группировка сил и средств РСЧС 95 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 39 человек и 9 единиц техники, – рассказал Коваленко. – Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по РК – 37 человек, 8 мотопомп, 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле».

Он напомнил, что в результате сильного дождя в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел сель. Также в Алупке и Ялте произошли подтопления двух домовладений. Спасатели эвакуировали в безопасную зону семь человек.

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. В частности, большое количество осадков выпало на горе Ай-Петри – 84 мм при месячной норме 72 мм. На Ангарском перевале выпало за шесть часов 28 мм, а за вчерашние сутки – еще 35 мм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

МЧС опровергло информацию о спасателях, передвигающихся вплавь по Керчи. Плавающие по затопленным улицам Керчи люди, которые попали на видео с главой Крыма Сергеем Аксеновым, не имеют отношения к спасательной операции.

Севастопольский суд вынес приговор военному за нападение с ножом на посетителя бара. Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему лейтенанту, который из-за обиды на сделанное замечание ударил ножом случайного знакомого.

Крымчанину грозит пять лет за охотничий обрез. Полицейские в Алуште задержали местного жителя по подозрению в хранении и изготовлении оружия.

Крымчанин проведет пять суток под арестом за отказ подчиниться пограничнику. Феодосийский городской суд приговорил местного жителя к пяти суткам административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.