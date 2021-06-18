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Потоп в Крыму

МЧС наращивает группировку сил и средств в Ялте

14:33 пятница, 18 июня 2021
Ялта
МЧС наращивает группировку сил и средств в Ялте

фото © riafan.ru

Дополнительные силы и средства направлены в Ялту для оказания помощи населению и борьбы с последствиями сильных дождей.

Об этом журналистам рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Крым Дмитрий Коваленко.

«На данный момент в городском округе работает группировка сил и средств РСЧС 95 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 39 человек и 9 единиц техники, – рассказал Коваленко. – Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по РК – 37 человек, 8 мотопомп, 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле».

Он напомнил, что в результате сильного дождя в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел сель. Также в Алупке и Ялте произошли подтопления двух домовладений. Спасатели эвакуировали в безопасную зону семь человек.

В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. В частности, большое количество осадков выпало на горе Ай-Петри – 84 мм при месячной норме 72 мм. На Ангарском перевале выпало за шесть часов 28 мм, а за вчерашние сутки – еще 35 мм.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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