МЧС наращивает группировку сил и средств в Ялте

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
фото © riafan.ru
Об этом журналистам рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Крым Дмитрий Коваленко.
«На данный момент в городском округе работает группировка сил и средств РСЧС 95 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 39 человек и 9 единиц техники, – рассказал Коваленко. – Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по РК – 37 человек, 8 мотопомп, 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле».
Он напомнил, что в результате сильного дождя в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе сошел сель. Также в Алупке и Ялте произошли подтопления двух домовладений. Спасатели эвакуировали в безопасную зону семь человек.
В Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. В частности, большое количество осадков выпало на горе Ай-Петри – 84 мм при месячной норме 72 мм. На Ангарском перевале выпало за шесть часов 28 мм, а за вчерашние сутки – еще 35 мм.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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