Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Стихия в Ялте: сотни детей остаются в детских садах и школах ● В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать ● Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина ● Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены ● Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие
Машина в Ялте перевернулась и уплыла
На видео показаны устрашающие последствия мощнейшего ливня на ЮБК.
На одной из ялтинских улиц после ливня перевернулся автомобиль под действием мощного потока воды на улице.
Машина уплыла в неизвестном направлении, сообщили авторы телеграмм-канала «ЧКХ».
Информация о возможных пострадавших уточняется.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина. Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены. Несколько средств размещения в Ялте оказались подтопленными после ливня, электроснабжение в них отключено.
Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие. Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.
Севастопольские спасатели эвакуировали группу туристов из подтопленных палаток. Сотрудники севастопольского МЧС эвакуировали группу туристов из Свердловской области, чей палаточный лагерь затопило из-за дождя.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
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Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие
Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.
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