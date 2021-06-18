Машина в Ялте перевернулась и уплыла

На видео показаны устрашающие последствия мощнейшего ливня на ЮБК.

На одной из ялтинских улиц после ливня перевернулся автомобиль под действием мощного потока воды на улице.

Машина уплыла в неизвестном направлении, сообщили авторы телеграмм-канала «ЧКХ».

Информация о возможных пострадавших уточняется.

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