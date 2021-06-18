Курортная Ялта после наводнения осталась без воды и света

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Из-за потопа на улицах Ялта осталась без воды в трубах. О грядущих отключениях ялтинцев предупредила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, обесточена часть улиц города.

«Жители Ялтинского региона, а также наши гости. Обращаюсь сейчас ко всем, прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды почти по всему региону. Как только мы сделаем графики, мы тут же их опубликуем, чтобы вы с ними могли ознакомиться. Еще раз прошу всех оставаться дома и не паниковать», - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.

Информацию об отключениях параллельно озвучили и в Министерстве ЖКХ республики. По данным ведомства, решение пришлось принять из-за «повышенной мутности воды».

«Продолжается мониторинг ситуации – при улучшении качества воды водоснабжение будет восстановлено. Будет организован подвоз питьевой воды, дополнительные резервы которой имеются на ГУП РК «Вода Крыма», - отметили на официальном сайте ведомства.

Кроме того, было принято решение временно обесточить центральные улицы Ялты и 10-й микрорайон. Об этом глава администрации также сообщила на своей странице в Facebook.

Сильный дождь накрыл Ялту ночью с 17 на 18 июня. Вода затопила улицы городов и поселков округа, в районе Оползневого сошел сель, подтопления домов зафиксированы в Ялте и Алупке. В городе был объявлен режим ЧС, въезд в Ялту закрыт. В данный момент для ликвидации последствий привлечены силы Республики Крым, Ялте также помогает Севастополь, силы Черноморского флота и Росгвардия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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