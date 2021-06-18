Курортная Ялта после наводнения осталась без воды и света

Потоп в Крыму
Такого не было 100 лет: города Крыма затопило
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
Керчь затоплена. Ялта закрыта на въезд. В Севастополе прорвана дамба. Что происходит в Крыму прямо сейчас
фото © riafan.ru
«Жители Ялтинского региона, а также наши гости. Обращаюсь сейчас ко всем, прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды почти по всему региону. Как только мы сделаем графики, мы тут же их опубликуем, чтобы вы с ними могли ознакомиться. Еще раз прошу всех оставаться дома и не паниковать», - сообщила Павленко на своей странице в Facebook.
Информацию об отключениях параллельно озвучили и в Министерстве ЖКХ республики. По данным ведомства, решение пришлось принять из-за «повышенной мутности воды».
«Продолжается мониторинг ситуации – при улучшении качества воды водоснабжение будет восстановлено. Будет организован подвоз питьевой воды, дополнительные резервы которой имеются на ГУП РК «Вода Крыма», - отметили на официальном сайте ведомства.
Кроме того, было принято решение временно обесточить центральные улицы Ялты и 10-й микрорайон. Об этом глава администрации также сообщила на своей странице в Facebook.
Сильный дождь накрыл Ялту ночью с 17 на 18 июня. Вода затопила улицы городов и поселков округа, в районе Оползневого сошел сель, подтопления домов зафиксированы в Ялте и Алупке. В городе был объявлен режим ЧС, въезд в Ялту закрыт. В данный момент для ликвидации последствий привлечены силы Республики Крым, Ялте также помогает Севастополь, силы Черноморского флота и Росгвардия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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