Куда обращаться пострадавшим от наводнения в Крыму: советы юриста

Потоп в Крыму
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фото © rbc.ru
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал юрист Евгений Куликов.
«В первую очередь необходимо, чтобы каждого пострадавшего таким признали. Это происходит в заявительном порядке. К вам придут уполномоченные органы и будут составлять списки. Кого-то могут не включить. Поэтому нужно самим позаботиться об этом», - сказал он.
По словам юриста, это межведомственный вопрос, которым занимаются полиция, МЧС, муниципальные и региональные органы власти. Для начала стоит обратиться в администрацию города, если там не получили ответа – обращайтесь в МЧС. Форма заявления в этом случае не имеет значения.
«Чем больше вы укажете, тем лучше. Главное, чтобы вас смогли идентифицировать, была контактная информация, номер телефона и адрес. Если вы вынужденно не проживаете по месту регистрации, указывайте адрес родственников и место фактического нахождения. Важно указать, какое было имущество и что пострадало», - отметил Куликов.
Имеющиеся фото и видео нужно прилагать вместе с заявлением, эти материалы станут еще одним доказательством. Также не лишним будет собрать свидетелей, ими могут стать соседи или просто знакомые. Куликов отмечает, что для возмещения компенсации вы должны быть гражданином России и признаны потерпевшим. Согласно закону, государство не будет помогать тем, кто не проживал в подтопленном жилье на постоянной основе.
Юрист подчеркнул, что по закону на семью из одного человека положено 33 кв. м, на семью из двух человек- 42 кв. м, если три и более – по 18 кв. м. на человека. Эксперты посчитают количество людей, умножат на рыночную стоимость квадратного метра и выдадут сертификат.
Обычно пострадавшие могут претендовать на единовременную помощь, практика специалиста показывает, что это порядка 10 тыс. рублей. Если имущество пострадало серьезно, то сумма выплаты может доходить до 100-150 тыс. рублей. «Единовременная помощь выплачивает очень быстро, по срокам это порядка недели. Возмещение имущественного вреда происходит дольше, месяц или более», – рассказал эксперт.
«Когда органы власти займутся составлением списка пострадавших, то они составят акты обследования имущества. Если к вам не приходили, то вы должны «бить в колокол» и сами обращаться в соответствующие органы. Если пришли, то нужно внимательно посмотреть, что внесли в список, а что нет», - подчеркнул юрист.
По его словам, если при этом возникают спорные моменты, то пострадавшие имеют право обратиться в прокуратуру.
Если из-за ливней пострадал автомобиль, то в первую очередь нужно обратиться в страховую компанию. Машина, застрахованная от наводнений и пожаров, попадает под страховой случай. Дело о выплате страховки возбуждается даже если в регионе заранее объявлен режим ЧС.
Если автомобиль был источником дохода, то сумму компенсации от государства будут определять власти. Однако рассчитывать на возмещение рыночной стоимости машины не стоит.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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