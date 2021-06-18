Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19

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Основными причинами роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму являются несоблюдение антиковидных ограничений и недостаточный уровень вакцинации.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.Он подчеркнул, что на днях была пройдена «психологическая отметка» в 150 выявленных случаев COVID-19.

«Мы видим стабильный рост числа заболевших. Он пока не лавинообразный, но ежедневно фиксируется плюс десять-пятнадцать человек по сравнению к предыдущему дню», - сказал Лясковский.

Он добавил, что такая тенденция вызывает беспокойство, поскольку на полуострове идет высокий курортный сезон. И в случае ухудшения ситуации последствия могут быть крайне негативными для региона.

В то же время замглавы республиканского Минздрава заверил, что медицинские учреждения готовы и к такому развитию событий: в случае необходимости коечный фонд для ковидных больных будет увеличен. Однако, уверен Лясковский, ситуацию будет легче контролировать, если крымчане и гости полуострова будут более ответственно относиться к соблюдению ограничительных мер – носить маски в общественных местах, избегать массовых скоплений людей, и, что еще важнее, пройдут вакцинацию.

«Чтобы достичь коллективного иммунитета, в республике должны быть привиты около 60% населения. Однако в настоящий момент число получивших оба компонента вакцины составляет только 275 тысяч человек. Этого недостаточно», - констатировал замглавы Минздрава РК. Он отметил, что для достижения коллективного иммунитета, необходимо вдвое увеличить темпы прививочной компании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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