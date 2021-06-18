Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии

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Ситуация по восстановлению энергоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах Крыма находится на особом контроле комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения правительства РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.

О решении временно обесточить несколько центральных улиц Ялты и 10-й микрорайон жителям сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Днем ранее из-за обильных ливней и подтопления жилых домов и социальных объектов в Керчи и населенных пунктах Ленинского района полуострова также произошли аварийные отключения электроснабжения.

Уточняется, что по результатам проведенного обследования энергетических объектов, по данным регионального штаба, значительных повреждений не зафиксировано.

«Большая часть нарушений электроснабжения связана с превентивным отключением оборудования для обеспечения безопасности. По мере снижения уровня воды энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей будет восстановлено», - говорится в сообщении.

В настоящее время в пострадавших районах ведутся аварийно-восстановительные работы. Привлечены 83 бригады энергетиков, в том числе 243 специалиста и 85 единиц техники. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей городских округах Керчь и Ялта, а также в Ленинском районе РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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