Какой сегодня праздник 18 июня

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Сегодня, 18 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день гармонии

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Каждый нормальный человек подсознательно или сознательно стремится к идеалу. Для этого необязательно быть перфекционистом – достаточно хотя бы в чем-то улучшать себя и условия своей жизни. Итак, 18 июня планета отмечает Всемирный день гармонии. В этот день стремления человека направлены на совершенствование духа и тела.

Нет точной информации, когда начали отмечать этот день. Известно только, что в 1987 году на территории более 100 стран проходила международная эстафета «Бег Мира». Цели, которых хотели достичь организаторы, – мир во всем мире, дружба между людьми и взаимопонимание. Люди на всей планете вдохновлялись и объединялись в стремлении к достижению гармонии. С тех пор более 6 миллионов человек участвовали в этом поистине глобальном мероприятии. Часто они Провести размышляют на тему «Бог и Его доброта». Атеисты могут поискать ответы на важные вопросы о судьбе о ее влиянии на человека.

Такие мероприятия способствовали созданию особого праздника, посвященного гармонии. Люди активно делают пожертвования, в том числе незначительные. Еще принято узнавать об исходных положениях разных религий. Это помогает делу значительного расширения познания и, вероятно, наталкивает на думы об основах формирования истинной веры.

Международный день пикника (International Picnic Day)

Фото mrpl.city

18 июня Международный день пикника (International Picnic Day). Не путать с Международным днем паники (International Panic Day) тоже отмечаемым в это число.

Слово «пикник» происходит от французского языка pique-nique («piquer», в значении «собирать или упаковывать», а также от устаревшего «nique» подразумевающего небольшое количество чего-то), и считается, что это тип неформальной трапезы на свежем воздухе стал популярным времяпрепровождением во Франции после революции 1848 года, когда обычные люди могли посещать королевские парки страны. До революции, как знают поклонники романов Джейн Остин, пикники 19-го века были тщательно продуманными социальными мероприятиями, меню которых представляло широкий ассортимент холодного мяса и пирогов, на приготовление которых уходили дни, а то и недели.

Международный день пикника отмечается во многих странах, хотя его происхождение неясно. Чтобы отметить это событие, проводятся благотворительные мероприятия, школьные пикники и всевозможные другие групповые обеды.

Дорофеев день

Народный праздник «Дорофеев день» отмечается 18 июня (по старому стилю - 5 июня). Православная церковь в этот день чтит память священномученика Дорофея Тирского, епископа. Другие названия праздника: «День Волхва-Дорофея», «День сон-травы», «Ночь сон-травы», «Воробьиные ночи». С Дорофеева дня ночи становятся самыми короткими в году. Названия «День/ночь сон-травы» праздник получил за то, что в этот день распускается это волшебное и загадочное растение.

Также сегодня, 18 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского

- День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)

- День участкового инспектора полиции в Украине

- День недалекого будущего

- Международный день паники (International Panic Day)

- День поиска четырехлистного клевера

- Международный день суши (International Sushi Day)

- День рождения детской коляски

- Международный день гордости за успехи аутистов (Autistic Pride Day)

- День сыра в Латвии

- День вишневого пирога (National Cherry Tart Day) в США

- День сыроделов (National Cheesemakers Day) в США

- День расточительства (National Splurge Day) в США

- День историка в Молдове

- День рыбалки (National Go Fishing Day) в США

Сегодня именины празднуют: Константин, Федор, Дорофей, Марк, Никандр, Иона, Вассиан, Конон, Иов, Леонид, Ириний (Ириней), Вит, Анувий, Аполлон, Арий, Горгий, Игорь, Иперехий (Иперихий), Маркиан (Мартьян), Памвон, Селиний.

Что происходило 18 июня в прошлые годы

1429 - битва при Пате, переломный момент Столетней войны.

1583 - первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1761 - в Российской империи учреждаются пенсии за службу.

1799 - русская армия Александра Суворова, совершая неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на р. Требии.

1815 - поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.

1817 - в Лондоне открыт мост Ватерлоо.

1837 - Испания приняла новую Конституцию.

1852 - вышел указ императора Николая I о создании отделения для умалишенных арестантов при исправительном доме.

1881 - возобновление «Союза трех императоров». Императоры Германии, Австрии и России подписали тайное соглашение, по которому члены союза обязывались не оказывать поддержки ни одному государству при его нападении на одного из членов союза.

1918 - в Новороссийской бухте под руководством Федора Раскольникова затоплен Черноморский флот, чтобы не отдавать его по условиям Брестского мира.

1934 - в Англии правительство призвало граждан пользоваться пешеходными переходами при пересечении дороги.

1939 - в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник ему.

1939 - в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.

1956 - в советских вузах в качестве обязательных дисциплин введены диалектический материализм и история КПСС.

1995 - В программе Первого канала «Один на один» с Александром Любимовым Владимир Жириновский во время дебатов облил Бориса Немцова апельсиновым соком. Этот факт вошел в историю российского телевидения, его до сих пор часто повторяют.

1997 - Государственный Эрмитаж и «IBM» объявили о совместном проекте создания Библиотеки оцифрованных изображений и развития страниц Эрмитажа в Internet.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 18 июня. Какие праздники будут завтра?

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