Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков ● На трассу Ялта-Севастополь сошли сели ● Машина в Ялте перевернулась и уплыла ● Стихия в Ялте: сотни детей остаются в детских садах и школах ● В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать
Город без воды: стихия отрезала Севастополь от водохранилища
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В Севастополе временно прекращена подача питьевой воды из основного источника – Чернореченского водохранилища в Байдарской долине.
О таком решении сообщили на заседании штаба по ликвидации последствий стихии.
«У нас сейчас стоит второй гидроузел по причине того, что очень мутная вода идет из Байдарской долины. Там прям сильные потоки такие, - сообщил заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин. - Пока мы остановили оттуда подачу, забираем из подземных источников, плюс резервуары городские у нас наполнены. Возможно, мы допускаем, что в ночь мы приостановим подачу для того, чтобы восстановить водозабор, наши микроузлы. Если выйдет из строя наша очистная, лучше остановить».
Прекратить водоснабжение планируют около 00.00 и до 7-00 19 июня. Решение о том, отключать воду или нет примут ближе к 21.00, добавил Жигулин.
На восьми самых важных гидротехнических сооружениях организовано вахтенное дежурство. Губернатор города Михаил Развожаев распорядился взять под контроль Бельбекский водозабор.
«Объект новый, надо, чтобы все было в штатном режиме», - подчеркнул он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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